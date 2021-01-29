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День рождения Чехова и "Полоумный Журден": чем заняться в выходные в Москве

15:30
  • пятница
  • 29 января 2021

Развлечения есть на любой вкус

Сегодня  в Театре Олега Табакова - премьера! Сергей Газаров представит свою версию пьесы Булгакова "Полоумный Журден", которая, в свою очередь, выросла из "Мещанина во дворянстве" Мольера. Получился спектакль в спектакле или отличная комедия для тех, кто любит яркие краски и хороший юмор.

Эта гигантская квартира - территория самоизоляции. В гардеробной даже одежда напоминает: держите дистанцию. А спальня - как мечта о недосягаемом море.

"Гипертрофированный стул, на котором мы просидели два с половиной месяца, гипертрофированный экран, в который мы пялились все это время, когда жизнь была через экран", - говорит художница Марина Звягинцева.

Оказавшись в замкнутом пространстве, каждый был вынужден заглянуть внутрь себя. Во время самоизоляции центром вселенной стал холодильник, сейчас там символично хранятся замороженные эмоции - удивление, эйфория, радость, ярость.

Проект "Запертые чувства", говорит художница, - для того, чтобы пережить эти эмоции и, наконец, освободиться от стресса, выйти из психологической самоизоляции.

Недавно открывшиеся столичные музеи тоже спешат помочь. В Третьяковской галерее - новые выставки: посвящение Александру Бенуа, основателю объединения "Мир искусства".

"Эта выставка представляет около двухсот двадцати работ, выполненных в графических техниках. На самом деле язык не поворачивается назвать это графикой. Это на самом деле – живопись", - говорит генеральный директор государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

А еще Третьяковка - обладательница эксклюзивного собрания графики Александра Иванова: 700 листов, 40 альбомов. Хватит на несколько выставок. Начинают с "Библейских эскизов", посвященных Благовещению.

В выходные хорошо бы отправиться в гости. Например, к Чехову – в Мелихово. Тем более что и повод есть - день рождения у писателя. И здесь его всегда отмечают оригинально. Гости тут моментально становятся сотрудниками театра: костюмерами, гримерами, актёрами.  Работают над спектаклем по чеховской "Каштанке". Учатся премудростям театрального дела - даже управлять шумовыми машинами.

"Вдруг на улице стемнело, осветитель гасит фонарь, подул сильный ветер, полетели по городу листья - совершенно верно!" – говорит ведущий методист музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово" Наталья Первышева.

А еще будут концерты, инсценировки рассказов, новая выставка. Левитан и Чехов. Два друга. Два непревзойденных мастера пейзажей. Один создавал их за мольбертом, другой - за письменным столом.

"Вы представляете: Левитан, художник-пейзажист, пишет Антону Павловичу: "Ты поразил меня как пейзажист"! – рассказывает главный хранитель музея-заповедника Чехова "Мелихово" Ксения Чайковская.

И премьера в "Табакерке" наверняка поразит публику! Это очень театральная и смешная история, в которой поровну Булгакова и Мольера!

- Господин Мольер заболел. Я буду вести репетицию.

- оооооо

- Пожалуйста, не говорите все одновременно, я ничего не слышу, я так же устал, как и вы.

Спектакль по пьесе Булгакова "Полоумный Журден" когда-то был в репертуаре театра, ставил его Олег Табаков. А нынешний худрук "Табакерки" смотрел еще студентом.

"Такие лавочки были как-то плохостоящие и где-то на минуте пятнадцатой или двадцатой эти лавочки вместе с людьми стали валиться друг на друга. Это был какой-то невероятный праздник!" –рассказывает Владимир Машков.

Вместе с режиссером Сергеем Газаровым праздник решили вернуть. Получился, впрочем, совсем другой спектакль. Сцена - как подиум для модного показа. Костюмы навеяны Готье.

"Мы ведь не участвуем в фэшене, в подиумах, но хотим! Мы смотрим, смотрим это, поражаемся этим краскам, поражаемся этой смелости", - говорит Газаров.

Зритель же наверняка поразится смелости создателей спектакля, ведь они фактически разрушили ту самую четвертую стену, разделяющую актёров и публику.

Юлия Богоманшина, Елена Шмелёва, Дина Самохина, Виталий Копытин, "ТВ Центр".

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