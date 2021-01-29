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Мороз и метели: как аэропорты столицы встречают непогоду

15:08
  • пятница
  • 29 января 2021

Защищают и ВПП и самолеты

В Москву уже в эти выходные возвращается настоящая зима.  И столичные аэропорты  к ней  готовы. Воздушные гавани в этом году уже столкнулись и с метелями, и с морозами, поэтому реагентами запаслись. Взлётные полосы оперативно расчищают от снега и обрабатывают реагентами. От обледенения защищают и воздушные лайнеры.

На Москву снова надвигается непогода. Столичные аэропорты готовы ко всему: воздушные гавани в этом году уже столкнулись и с метелями, и с морозами, и реагентами запаслись. Взлётные полосы оперативно расчищают от снега и обрабатывают реагентами. От обледенения приходится защищать и лайнеры, чтобы ничто не помешало самолёту удачно подняться и не менее удачно приземлиться.

Сегодня утром на юге Подмосковья температура выше ноля, ветер слабый: 6 метров в секунду. Видимость более восьми километров. Комфортные условия для посадки самолетов. Но плюсовые значения термометра зимой для всех служб аэропорта сигнал приготовиться к неприятностям. 

Прогноз на пятницу неблагоприятный: температура воздуха с плюсовой, опустится до минусовых значений. Это приводит к так называемому "замерзающему туману". Из-за него видимость сегодня ожидается не больше 700 метров. А на ВПП может образоваться ледяная корка. Если бетонную поверхность не обрабатывать, она быстро превратится в каток.

В "Домодедово" две полосы. Чтобы не останавливать работу аэропорта, их готовят по очереди. Сначала машины чистят и продувают поверхность, следующая колонна обрабатывает взлетную зону  жидкостью, которая не дает появиться новой наледи. Работу спецтехники тут же проверяет мини-лаборатория. На прицепе – настоящее колесо самолета. При торможении датчики показывают, скользит ли оно.

"При притормаживании дает информацию на датчик, который находится здесь. Здесь уже прибор, который показывает коэффициент сцепления, график по всей полосе, и выводит среднее сцепление, которое у нас сейчас 0,48. Минимальный коэффициент – это 0,3", - объясняет начальник аэропортовой службы "Домодедово" Иван Перминов.

На подготовку одной взлетно-посадочной полосы уходит чуть больше получаса. В аэропорту всегда есть запас реагентов на десять дней непрерывного снегопада, причем не только для дорог, но и для лайнеров. Ведь такая погода приводит к обледенению фюзеляжей самолета. 

Самолет обрабатывают прямо на глазах у пассажиров. Решение об  этом принимает командир воздушного судна. Однако пилоты в такую погоду от такого душа никогда не отказываются.

"Если на самолете осталась наледь на внешней поверхности фюзеляжа, или налипший снег, то это снижает аэродинамические характеристики. И в истории авиации были трагические случаи в связи с этим", - заявил пресс-секретарь аэропорта "Домодедово" Александр Власов.

Сегодня пока ни одной задержки по погодным условиям не было. Пик непогоды ждут в ночь на субботу.

Иван Колесников, Алексей Овчинников, Илья Милитдинов. "ТВ Центр".

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Обработка самолета противообледенительной жидкостью
Обработка самолета противообледенительной жидкостью
Обработка самолета противообледенительной жидкостью
Обработка самолета противообледенительной жидкостью
Обработка самолета противообледенительной жидкостью
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