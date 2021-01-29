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Москвичи несут цветы к театру имени Вахтангова в память о Лановом

15:15
  • пятница
  • 29 января 2021

Гражданская панихида состоится 1 февраля

Не стало Василия Ланового - народного артиста СССР, талантливого педагога, а ещё незаурядного человека, с именем которого связана целая эпоха. К театру имени Вахтангова, в котором Василий Лановой прослужил всю жизнь, с самого утра москвичи несут цветы, передает "ТВ Центр".

Мужественная красота, уверенный сильный голос, талант, а ещё порядочность и честность. Режиссёры видели в Лановом не только яркую внешность, но и умение раскрыть каждую роль: тонко, интеллектуально и неподражаемо.

Лановой сыграл десятки ролей в театре, однако по-настоящему всенародную любовь актёру принесли работы в кино. "Павел Корчагин", "Иду на грозу", "Алые паруса", "Война и мир", "Анна Каренина", "Анна и Командор" вошли в золотой фонд российского кино. Визитной карточкой актёра стала роль Ивана Вараввы из фильма "Офицеры". Тема войны была для Василия Семеновича главной. Он стал одним из инициаторов акции "Бессмертный полк".

Гражданская панихида состоится 1 февраля в театре Вахтангова. Похоронят Василия Ланового на Новодевичьем кладбище.

"Василий Семенович как начал свою жизнь героем, так и ушел. На мой взгляд, ушел последний герой. Герой во всех смыслах: и как актер, и как личность, и как, действительно, гражданин", - сказал заслуженный артист России Александр Павлов.

"Я думаю, что если бы он сейчас занимался своими делами какими-то необыкновенными, он бы всем нам сказал: "Работайте, работайте, работайте! Вам всем страшно повезло, потому что вы выбрали профессию, которую вы любите, которая любит вас время от времени", - заявила заслуженная артистка России Ольга Тумайкина.

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