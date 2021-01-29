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"Большой вклад в импортозамещение": Мишустин посетил лесозавод в Карелии

14:55
  • пятница
  • 29 января 2021

Премьеру показали новейшую технику для лесозаготовки

Михаил Мишустин в пятницу посетил одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий Карелии - Соломенский лесозавод. Премьер-министр России прибыл в регион в рамках рабочей поездки, передает "ТВ Центр".

По итогам модернизации в цехах было установлено современное оборудование. Объём готовой продукции значительно вырос. Предприятие поставляет фрезерованные детали компаниям из более чем 20 стран мира. В ходе осмотра главе правительства показали новейшую технику для лесозаготовки, которую создали на заводе "Амкодор-Онего" в Карелии в рамках совместного проекта с Белоруссией. "Это большой вклад в импортозамещение. Это очень здорово", - оценил Мишустин.

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