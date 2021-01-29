В США изобрели биосенсор для диагностики COVID-19

Он светится при смешивании с компонентами вируса

Американские ученые из Сиэтла разработали новый способ обнаружения белков, из которых состоит SARS-CoV-2, - это биосенсоры, которые светятся при смешивании с компонентами вируса или специфическими антителами, передает "Интерфакс".

Как уточняют эксперты, сейчас для диагностики COVID-19 большинство лабораторий пользуются методом ПЦР - полимеразной цепной реакции в реальном времени. Это требует специализированного оборудования и персонала.

Разработанные белковые конструкции распознают определенные молекулы на поверхности вируса или антитела и связываются с ними, после чего начинают излучать из-за биохимической реакции. На другие антитела эти сенсоры не реагируют.

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