В Ростуризме объяснили, почему в России так дорого отдыхать

В отрасли есть несколько серьезных проблем

Руководитель Ростуризма Зарина Доргузова рассказала, почему на российских курортах не получается отдохнуть бюджетно. По ее словам, причина кроется в низкой узнаваемости внутренних туристических направлений и невозможности быстро и с гарантией качества планировать свою поездку.

"Следующий блок проблем связан с транспортной логистикой, низкой связанностью регионов, с невозможностью удобно напрямую долететь до многих мест, с чем часто связана дороговизна таких путешествий", - заявила глава ведомства.

Она отметила, что в первую очередь соотношение "цена-качество" зависит от транспортной логистики.

"Третий блок — все, что связано с туристической инфраструктурой касаемо разных бюджетов и атмосферой вокруг гостиниц и отелей. Это важно для городского туризма, пляжного отдыха. Даже в случае с Камчаткой все эти проблемы в той или иной степени присутствуют. Это будет сложно, потому что не хватает инфраструктуры", - добавила Догузова.

Она подчеркнула, что для изменения ситуации в отрасли решать все эти проблемы нужно одновременно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"