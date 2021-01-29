ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Ростуризме объяснили, почему в России так дорого отдыхать

14:49
  • пятница
  • 29 января 2021

В отрасли есть несколько серьезных проблем

Руководитель Ростуризма Зарина Доргузова рассказала, почему на российских курортах не получается отдохнуть бюджетно. По ее словам, причина кроется в низкой узнаваемости внутренних туристических направлений и невозможности быстро и с гарантией качества планировать свою поездку.
Активисты ОНФ оценят "Золотое кольцо" России

"Следующий блок проблем связан с транспортной логистикой, низкой связанностью регионов, с невозможностью удобно напрямую долететь до многих мест, с чем часто связана дороговизна таких путешествий", - заявила глава ведомства.

Она отметила, что в первую очередь соотношение "цена-качество" зависит от транспортной логистики.

"Третий блок — все, что связано с туристической инфраструктурой касаемо разных бюджетов и атмосферой вокруг гостиниц и отелей. Это важно для городского туризма, пляжного отдыха. Даже в случае с Камчаткой все эти проблемы в той или иной степени присутствуют. Это будет сложно, потому что не хватает инфраструктуры", - добавила Догузова.

Она подчеркнула, что для изменения ситуации в отрасли решать все эти проблемы нужно одновременно.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Курортный сезон в Сочи
Курортный сезон в Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.