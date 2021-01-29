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Суды Москвы арестовали 285 человек после незаконной акции 23 января

14:27
  • пятница
  • 29 января 2021

Оштрафованы 706 участников митинга

В течение недели московские суды вынесли 285 решений об административных арестах за участие в незаконной акции в центре столицы 23 января, передает ТАСС со ссылкой на Мосгорсуд.

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"Оштрафованы 354 человека по статье 19.3 КоАП РФ и 352 - по 20.2 КоАП РФ", - добавили в пресс-службе.

Уточняется, что всего в городские суды поступили 1608 дел об административных правонарушениях.

Ранее в пресс-службе МВД сообщили, что в Москве расследуются семь уголовных дел о нарушениях на несанкционированном митинге 23 января. Речь идет в том числе о нападениях на сотрудников правоохранительных органов.

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