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Немецких военных обвинили в подрыве боевого потенциала НАТО

14:45
  • пятница
  • 29 января 2021

Проблема возникла из-за неудовлетворительной подготовки летного состава ВВС ФРГ

В военно-воздушных силах Германии произошел кадровый кризис. Из-за нехватки самолётов пилоты увольняются из ВВС, передает "ТВ Центр".

Причина - в непопулярных военных реформах. В последние годы власти Германии сократили финансирование Бундесвера, численность личного состава и поставки техники. Расходы на оборону составляют чуть больше 1% ВВП вместо двух, как требует НАТО. Самолёты, которыми располагает немецкий воздушный флот, плохо укомплектованы и не всегда допускаются к полётам. Пилотам не на чем тренироваться и набирать нужное количество лётных часов.

Об этом уже заговорили американские эксперты - недостаточная подготовка лётчиков ФРГ подрывает боевой потенциал всего объединения.

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