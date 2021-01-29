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Эксперт описал, каким будет летний курортный сезон в России

14:57
  • пятница
  • 29 января 2021

Спрос обещает быть высоким

Как отметил в беседе с РИА "Новости" вице-президент Ассоциации туроператоров России Илья Уманский, предстоящий курортный сезон в стране обещает отметиться высоким спросом на внутренние турпродукты.

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Ажиотажа, связанного с отсутствие альтернатив, ждать при этом не стоит, уточнил эксперт. По его словам, перспективы открытия заграничных курортов дают уверенность, что сезон пройдет в рабочем режиме.

С каждым годом все сильнее растет популярность Крыма, добавил вице-президент АТОР. "Это один из лучших регионов для отдыха в нашей стране", - подчеркнул Уманский.

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