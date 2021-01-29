"Таких мужчин больше не делают": вдова Грачевского рассказала об отношениях с режиссером

Екатерина Белоцерковская упомянула о разнице в возрасте

Вдова Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская призналась, как реагировала на 35-летнюю разницу в возрасте с мужем и рассказала, каким режиссер был по отношению к ней.

Белоцерковская отметила, что не просто не замечала большую разницу в возрасте, но порой даже ощущала себя старше супруга. "Когда мне задают вопрос, ну как такая разница в возрасте? Я говорю, ребята, я эту разницу в возрасте не чувствую. Мне иногда казалось, что я старше, чем он. Я чопорная старая бабка, которая ходит и бубнит, он даже надо мной смеялся. Говорил, мол, бабуль, долго будешь бухтеть? Таких мужчин больше нет на свете, их больше не делают", - заявила она.

Вдова режиссера добавила, что встреча с Грачевским и последующий брак сильно поменяли ее характер. По словам Белоцерковской, в отношениях с режиссером она перестала быть "железной леди" и научилась улыбаться.

"Я раньше была холодная и не доверяла никому, он научил меня любить, превратил меня в хрустальный сосуд и королеву. Когда он узнал, что я беременная, чуть ли пылинки не сдувал", - рассказала она.

Белоцерковская добавила, что Грачевский делал ей предложение руки и сердца трижды, и каждый раз она отказывалась, пока режиссер не пригрозил, что четвертого раза не будет.

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