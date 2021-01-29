ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Минздраве рассказали, когда произойдет перелом в борьбе с COVID-19

15:22
  • пятница
  • 29 января 2021

Это вопрос ближайших двух месяцев

Перелом в борьбе с коронавирусной инфекцией может наступить в феврале-марте этого года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, именно тогда пандемия может пойти на спад.
"Забыть невозможно": Ракова рассказала о первом пациенте с коронавирусом

Министр также рассказал, что для массовой вакцинации уже выпущено четыре миллиона доз вакцины, передает ТАСС.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россияне, как ожидается, смогут снять маски уже в 2021 году. Однако все зависит от числа граждан с антителами к коронавирусу.

Оценивая ситуацию с COVID-19 в России, президент Владимир Путин отметил, что пока расслабляться преждевременно. В то же время глава государства констатировал, что пандемия действительно постепенно отступает.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.