В Минздраве рассказали, когда произойдет перелом в борьбе с COVID-19

Это вопрос ближайших двух месяцев

Перелом в борьбе с коронавирусной инфекцией может наступить в феврале-марте этого года. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, именно тогда пандемия может пойти на спад.

Министр также рассказал, что для массовой вакцинации уже выпущено четыре миллиона доз вакцины, передает ТАСС.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что россияне, как ожидается, смогут снять маски уже в 2021 году. Однако все зависит от числа граждан с антителами к коронавирусу.

Оценивая ситуацию с COVID-19 в России, президент Владимир Путин отметил, что пока расслабляться преждевременно. В то же время глава государства констатировал, что пандемия действительно постепенно отступает.

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