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Лукашенко решил защитить Белоруссию от соцсетей

15:29
  • пятница
  • 29 января 2021

Меры будут приняты в ближайшие месяцы

Мир со временем придет к пониманию необходимости цензуры в социальных сетях, уверен Александр Лукашенко. Президент Белоруссии считает, что, используя соцсети, можно устроить "планетарную революцию". Инициировать ужесточение контроля над этим инструментом должен тот, "кто его породил".
Лукашенко на танке приготовился защищать Белоруссию

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - заявил Лукашенко на встрече со студентами в Минске.

Как сообщает агентство БелТА, в ближайшее время в Белоруссии будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа. Лукашенко подчеркнул, что сегодня во всех странах происходят события, которые управляются через эти сети. Президент напомнил, что в Белоруссии все управлялось с территории Польши и Литвы.  Лукашенко убежден, что необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь, а также на призывы к разрушению общественно-политического строя государства.

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