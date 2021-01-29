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Мурашко анонсировал появление в продаже тестов на британский штамм

15:42
  • пятница
  • 29 января 2021

Сейчас система проходит регистрацию

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в ближайшее время в продаже для медицинских организаций появится тест-система для выявления британского штамма коронавируса. Сейчас, уточнил глава ведомства, она проходит регистрацию.

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"Это такая же ПЦР-система, которая позволит нам быстро в том числе диагностировать британский штамм. Я думаю, что в ближайшее время она появится в коммерческом доступе для медицинских организаций", - цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее глава Минздрава сообщил, что, по его ожиданиям, перелом в борьбе с коронавирусной инфекцией может наступить в феврале-марте этого года. Именно тогда пандемия должна пойти на спад.

В четверг, оценивая ситуацию с COVID-19 в России, президент Владимир Путин отметил, что расслабляться пока преждевременно. В то же время российский лидер констатировал, что пандемия действительно постепенно отступает.

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