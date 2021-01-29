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Ноги Меган Маркл признали идеальными

16:03
  • пятница
  • 29 января 2021

Эксперты рассмотрели ноги знаменитостей

Ноги Меган Маркл оказались наиболее приближенными к идеальным. Так решили ортопед Марио Яу и известный британский врач доктор Кенни, которые составили список из восьми знаменитостей с наиболее красивыми ногами.
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Эксперты при помощи формул сравнили пропорции ног знаменитых красавиц и пришли к выводу, что ближе всего к идеалу ноги супруги принца Гарри.

"Только длина свода ее стопы на 97 процентов совпадает с правилом золотого сечения. Это самый высокий показатель среди восьми знаменитостей. Можно сказать, что у нее королевские ноги!" - сказал Яу.

Следом за Меган Маркл в рейтинге расположилась актриса Эмма Уотсон. Замкнула тройку лидеров Ким Кардашьян.

Также в список попали Мила Кунис, Холли Уиллоби, Молли-Мэй Хейг, Мишель Киган и Жаклин Джосса, передает The Sun.

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