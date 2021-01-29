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В Европе ищут виновного в срыве поставок вакцины от коронавируса

18:06
  • пятница
  • 29 января 2021

График поставок лекарства сильно отстает

В мире общее количество заболевших приближается к 102 миллионам. Остановить стремительное распространение инфекции призвана вакцинация. Однако во многих странах процесс затягивается из-за срыва поставок препарата. Только фармацевтическая компания AstraZeneca ("АстраЗенека"), на вакцину которой так рассчитывали в Европе, уже отстаёт от графика минимум на два месяца. В Евросоюзе такой пересмотр сроков считают неприемлемым.
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Опечатанные помещения, остановленные конвейеры. На бельгийском заводе AstraZeneca - аудиторская проверка. Запрос направила Еврокомиссия. Брюссель очень хочет знать, чем вызваны задержки в производстве вакцины от коронавируса. Компания уже к марту должна была поставить в страны ЕС 80 миллионов доз. А теперь обещает максимум 30.

За срыв сроков вакцинации оправдываются в Берлине, Риме, Париже, Мадриде. Сейчас график уже отстает как минимум на два месяца. Задержка, говорит руководство AstraZeneca, из-за объективных сложностей на производстве в Нидерландах и Бельгии. Однако Брюссель подозревает неладное. Ведь Великобритания, в которой также используют эту вакцину, дефицита препарата не испытывает. Даже наоборот. В первом квартале 2021 года страна будет получать втрое больше доз, чем весь Евросоюз. Похоже, считают в Еврокомиссии, предназначенную европейцам партию просто переправляют через Ла-Манш. Это вакцинная война, пишет теперь западная пресса.

В Лондоне детали сделки раскрывать отказываются. Намекая: Европа сама виновата в срыве сроков. Сначала с AstraZeneca слишком долго договаривались о цене. Потом требовали оформления на 24 языках. К тому же, ЕС заказал мало вакцины, сделав ставку на других разработчиков. А потом поскупился на предоплату. Вот компания и не сумела подготовиться к массовому производству.

Тогда как в Британии решили не экономить. Поэтому и получили препарат раньше. Но ЕС отвергает принцип "кто первым пришел, того и вакцина". Теперь Еврокомиссия заявляет, что фирма обязана выполнить взятые на себя обязательства, если надо - перераспределив квоты для других стран.

"Мы подписали соглашение о закупках заранее. Когда продукт, до сих пор не получивший разрешения на использование, еще не существовал. И мы сделали это исключительно для того, чтобы компания смогла развернуть необходимые производственные мощности. И соответственно организовать поставки вакцины в срок", - рассказала еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес.

Вот только в "АстраЗенеке" так не считают. Её генеральный директор Паскаль Сорио заявил: компания "приложит все усилия" для соблюдения сроков. Но вот обязаны ли они непременно увенчаться успехом, в документе не прописано.

А ведь препарат должен был частично закрыть дефицит другой вакцины -  "Пфайзер". Компания уже не смогла поставить 12,5 миллионов доз европейским странам. И продолжает переносить сроки. Теперь ЕС, по сообщениям прессы, может ограничить экспорт препарата, произведенного внутри блока, на внешние рынки. А еще заставить AstraZeneca вернуть предоплату. Вот только на судебные тяжбы уйдет не менее двух лет. К этому времени пандемия уже, вероятно, закончится.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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