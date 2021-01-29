Собянин открыл флагманский центр "Мои документы" на юго-востоке Москвы

Мэр рассказал о планах открытия новых окружных флагманских МФЦ

На юго-востоке Москвы в пятницу распахнул свои двери новый, уже пятый по счёту флагманский центр госуслуг "Мои документы". Как и остальные, он расположен рядом с одним из крупнейших транспортных узлов мегаполиса, чтобы обеспечить максимальную доступность, отметил Сергей Собянин, который побывал на открытии. По словам мэра, подобные крупные МФЦ должны появиться в каждом округе.

Детскую игровую флагманского центра "Мои документы" видно издалека. Поэтому не удивительно, что родители с детьми - первые посетители центра госуслуг, который открылся на Рязанском проспекте в Москве.

Три тысячи квадратных метров и 63 окна приема. Помимо стандартных услуг, есть возможность зарегистрировать транспортное средство. Осмотр проведут на специально подготовленной на парковке торгового центра площадке. Здесь же можно подать документы для регистрации по месту пребывания, либо по месту жительства по адресам всего округа. Впервые МФЦ предоставляет услуги МИДа. Уникальный сервис флагмана - консульская легализация документов.

"Сама услуга заключается в удостоверении подлинности печати и подписи должностного лица на соответствующих российских документах, которые подлежат вывозу за рубеж. И легализация документов - это неотъемлемое требование для того, чтобы документы соответствующие были признаны действительными на территории иностранного государства", - пояснил заместитель директора консульского департамента МИД России Руслан Голубовский.

Такую процедуру необходимо производить при вывозе, например, дипломов или документов ЗАГСа, в страны, которые не являются участниками Гаагской конвенции об апостиле. В ближайшие недели в центре заработает и криптобиокабина. С ее помощью можно будет легко получить биометрический паспорт.

"К концу квартала будут установлены криптокабины во всех центрах. И услуги по приему загранпаспортов будут оказывать наши сотрудники. То есть не нужно будет ждать сотрудников МВД, чтобы получить этот паспорт", - рассказала директор центров госуслуг "Мои Документы" Москвы Ольга Фефелова.

После окончания пандемии центр станет местом притяжения. Ведь тут можно сделать экспресс-диагностику здоровья, заглянуть в туристическое бюро, получить консультации юриста или нотариуса и просто отдохнуть. Как и во всех флагманах, здесь установили инфомат "Спортивные выходные". Мэру Москвы Сергею Собянину рассказали, что в онлайн-проекте уже участвует 160 тысяч человек. Стать участником проекта можно, не отходя от инфомата.

"Мы постоянно работаем над улучшением внешнего облика, внутреннего содержания, возможностей технологических, организационных, чтобы комфортнее были наши МФЦ. Из маленьких помещений мы переделали их в такие центральные МФЦ", - отметил он.

Флагманский центр Юго-Восточного округа будет принимать до тысячи человек в сутки. Ведь он расположился рядом с крупнейшим транспортно-пересадочным узлом.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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