Армию США предупредили о "худшем сценарии" в случае войны с Россией

Вашингтон проиграет Москве и Пекину из-за того, что не учитывает мелочи

Соединенные Штаты отдают предпочтение хорошо вооруженным и мощно защищенным кораблям, самолетам и войсковым формированиям. Однако из-за высокой стоимости эти силы недоступны в больших количествах. Эксперты обеспокоены тем, что армия США сегодня не готова вести войну с участием нерегулярных войск.

По мнению военного эксперта, сотрудника Гудзоновского института Брайна Кларка, в случае войны такие страны, как Россия и Китай, сделают акцент на вооружении и усилении обороноспособности военной техники. А такие традиционные для США принципы ведения войны, как приспосабливаемость и устойчивость, уйдут на второй план. Эксперт считает, что Вашингтону в случае военного конфликта с этими державами следует готовиться к худшему сценарию.

"Если Министерство обороны не переосмыслит свои сценарии и не перераспределит свои силы, успехи Китая и России в "серой зоне" в Южно-Китайском море или в Крыму могут стать нормой", - предупредил эксперт в статье, опубликованной журналом Forbes. Кларк считает, что будет обидно проиграть России и Китаю из-за "неучета мелочей".

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