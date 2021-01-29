Российскую вакцину "Спутник V" зарегистрировали в Гвинее

Прививку получил президент страны

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали в Гвинее. Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций, президент республики Альфа Конде уже получил прививку от COVID-19 препаратом из России.

"Республика Гвинея стала вторым государством Африки, которое зарегистрировало вакцину "Спутник V", - сообщил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Ранее сообщалось, что российский препарат "Спутник V" зарегистрирован в Алжире. Кроме того, вакцина прошла регистрацию в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Палестине, Венгрии, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае и Туркменистане.

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