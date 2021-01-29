"Так поступают террористы": зачем в незаконные акции вовлекают детей

Более 20 уголовных дел возбуждено после незаконных митингов в России

МИД России в четверг вручил представителю посольства США ноту из-за фейков о протестах в России. В ноте подчёркивается, что российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги. Напомним, что несогласованные акции прошли в разных городах России 23 января. По их итогам Следственный комитет возбудил 21 уголовное дело. В основном, они касаются нападений на правоохранителей, хулиганства и повреждения имущества. Также есть дела о призывах к массовым беспорядкам, о вовлечении детей в акции протеста и о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время митингов. В рамках последнего уголовного дела в Москве у оппозиционеров прошли обыски.

На кадрах популярный тиктокер Константин Лакеев - скромный и вызывающий сочувствие молодой человек. Чего не скажешь о нём на другом видео - когда толпа 23 января в Москве напала на служебный автомобиль силовых структур.

Водителю в тот вечер прыснули в глаза из перцового баллончика. Машину - только потому, что она с мигалкой - пытались разбить. Теперь это не просто популярное видео, а доказательство в уголовном деле - молодой человек арестован на два месяца.

"Я очень раскаиваюсь и сожалею. И прошу прощения у всех, кто с этим связан. И больше такого 100 процентов не повторится", - рассказал он.

После нескольких дней федерального розыска задержан, а позже арестован герой и другого видео. Устроивший потасовку, скрывался в лесу под Псковом, но и там нашли.

- За что задержан - понимаешь?

- Понимаю.

- За что?

- За сопротивление сотруднику полиции. За то, что пошёл в бега, не сдался властям сразу.

- Вину признаёшь?

- Признаю.

Быстро, несмотря на наличие маски, удалось определить участника другого нападения на полицейского. Бойца ОМОНа повалили на землю и били ногами. Теперь один из нападавших задержан и оправдывается тем, что попал под влияние толпы. Под следствием оказалась и девушка, родом из Украины: "Под влиянием всеобщих агрессивных настроений приняла участие в драке против сотрудника полиции. О чём я сожалею и, безусловно, прошу прощения. И призываю всех не допускать подобных ошибок".

В Санкт-Петербурге во время незаконных акций протеста травмы головы получил сотрудник ДПС. Нападавший задержан. Отвечать придётся и провокаторам из Владивостока. Там произошло несколько нападений на полицейских. В Липецке и Владимире правоохранителям в лицо брызгали газом из перцовых баллончиков. От него же пострадали и бойцы ОМОНа в Москве.

Более 20 уголовных дел возбуждено и расследуется Следственным комитетом по фактам противоправных действий на незаконных митингах 23 января. Среди привлекаемых к уголовной ответственности больше 15 человек, к административной только в Москве - почти 300. Этого жителя Новосибирской области, 2000 года рождения, задержали по подозрению в призывах к массовым беспорядкам. В интернет-чатах он публиковал сообщения, где просил приносить на митинги ножи и коктейли Молотова, и повышать градус насилия. Кроме того, в соцсетях активно продвигались ролики с инструкциями.

Возможно, насмотревшись как раз такого, некоторые молодые люди изрядно попортили себе жизни и нашли приключений. Со спущенными штанами в Краснодаре один из активистов взобрался на памятник Кубанскому казачеству и так принял участие в незаконном митинге. В Вологде несовершеннолетний исписал краской стены здания областного правительства. Вопрос - понимали ли они, что подобное в уголовном кодексе называется хулиганством и вандализмом. Теперь придётся отвечать. В одной только Москве полиция привлекла более 170 родителей за участие их детей в незаконных акциях. Самому маленькому задержанному - всего девять лет.

Теперь соратник Навального Леонид Волков, находясь в Германии, заявляет - никаких призывов к несовершеннолетним не было. Но интернет, как известно, помнит всё. В том числе сохранились переписки с призывами не только собирать на акции школьников, но и ставить их в первые ряды для защиты.

"В отношении Волкова Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса, предусматривающая ответственность за склонение через информационно-телекоммуникационные сети несовершеннолетних к незаконным действиям. Работа по установлению лиц, опубликовавших призывы к неограниченному кругу несовершеннолетних об участии в противоправной деятельности, продолжается", - сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В Роскомнадзоре заявили, что популярные соцсети получат штрафы до 4 миллионов рублей за неудаление призывов к детям участвовать в незаконных акциях. Позицию государства объяснил президент во время общения со студентами.

"Ни в коем случае нельзя выталкивать вперёд несовершеннолетних. Террористы так поступают, когда впереди себя гонят женщин и детей. Здесь немножко фокус смещается, но по сути это то же самое. Поэтому ещё раз хочу сказать: все люди имеют право на политическую деятельность, на выражение своего мнения, на продвижение своего мнения в общественном сознании, но в рамках закона. Так же в рамках закона должны действовать и правоохранительные органы", - отметил Путин.

Служебные проверки ведутся и в отношении правоохранителей, которые работали на этих митингах. Но в этот раз им пришлось столкнуться с "беспрецедентным" уровнем насилия со стороны участников акций протеста - так ситуацию оценили в Кремле. Примечательна реакция США и Европы. Во Франции после выступлений жёлтых жилетов принимают закон, где только за публикацию лица полицейского грозят штрафы в десятки тысяч евро или тюрьма. В Америке тех, кто штурмовал Капитолий, надолго посадят, назвав "внутренними террористами". Однако протест в России Запад поощряет, оттуда последовала целая волна подбадривающих заявлений. МИД России назвал это вмешательством во внутренние дела страны, а тиражирование публикаций о намеченных акциях - не информированием, а инструкциями к действию.

Тем не менее, в России готовятся новые митинги. В соцсетях повторяется волна распространения методичек из белорусских телеграм-каналов и видео из Украины, с инструкциями по изготовлению коктейлей Молотова. Обсуждается тактика обезоруживания силовиков. В ГУ МВД по Москве опубликовали своё обращение, которое касается призывов к новым незаконным протестам.

"Официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка", - сообщили в МВД.

В МВД России обратили внимание и на то, что участники несогласованной акции блокировали проезжую часть. Кажется самым безобидным, но что если в пробке застрянет скорая помощь. Одновременно с этим все вокруг рисковали подхватить коронавирус. Только в Москве на митинг пришли 19 человек с подтверждённым диагнозом - они знали, что несут опасность для окружающих и должны были оставаться дома. Да и в целом подобная акция, сама по себе, риск новой вспышки заражений. Теперь организаторов незаконных митингов, у многих из которых прошли обыски, обвиняют в нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Похоже, ответственное отношение к окружающим - не самая сильная черта, с позволения сказать, несистемных оппозиционеров.

Пётр Вершинин, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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