"Клубок противоречий": почему Запад отворачивается от Зеленского

Отношение Брюсселя к президенту Украины меняется

На Украине на неделе снесли последний в стране памятник Ленину. Жители села Старые Трояны в Одесской области боролись за сохранение памятника вождю мирового пролетариата пять лет, но уберечь не смогли. Среди свидомых восторг и ликование. Главная проблема страны явно решена. При этом рейтинг президента Зелинского на Украине упал до 19 %, Цены в платежках выросли на 30 %, уровень жизни уверенно стремится к нулю. По всей Незалежной прокатились коммунальные бунты, а главы Евросовета, Еврокомиссии в письме главе Украины заявили, что в этом году начнётся всеобъемлющий пересмотр соглашения об ассоциации.

Это у Владимира Зеленского праздник – украинский президент на неделе отметил 43-летие. В своем хорошо отапливаемом спортзале он позировал в майке. Простые же украинцы тем временем решили своеобразно поздравить именинника – принесли ему в подарок платежки за коммунальные услуги с рекордными цифрами. Демонстрантов не пустили к офису президента, поэтому они поехали в резиденцию Зеленского в Конча Заспу. Впрочем, и на этот раз подарок отдать не получилось – пришлось оставить у ворот.

Газ на Украине подорожал в начале года. Вдобавок, кабмин отменил льготы на первые 100 киловатт электроэнергии. И это притом, что долги по ЖКХ бьют рекорды каждый месяц. До повышения тарифов украинцы уже задолжали казне более 170 миллиардов рублей. Пока цифры в платежках растут, рейтинг Зеленского и его партии падает. Как потолок в подземном переходе на Майдане Незалежности.

"Слуги народа" оказались в немилости у этого самого народа. Их поддерживает всего 8 с половиной процентов опрошенных. У лидеров рейтинга – "Оппозиционной платформы - За жизнь" - сторонников почти в два раза больше. Эксперты предрекают "слугам" дальнейшее пике и считают такой результат закономерным.

Вместо того, чтобы исправлять ошибки – свои и прошлого президента - Зеленский то меняет премьеров, то требует от депутатов распустить Конституционный суд, а через несколько месяцев отзывает из Рады свой же законопроект. Тем временем к системным проблемам в экономике добавляется коронавирус и страшные цифры по заболеваемости, но даже без него ситуацию в стране многие считают критической.

"Украинские проблемы - это клубок противоречий между несколькими олигархическими группировками, которые сражаются за труп павшей лошади. Кто уже даже не то что мясо растащит, а шкуру продаст, копыта, кости в муку смелет", - рассказывает обозреватель МИА "Россия Сегодня" Ростислав Ищенко.

Украинский народ, похоже, до такой степени разочаровался в своей власти, что пытается найти спасителей и заступников за океаном. В Незалежной следили за американскими выборами так, как будто Байден после инаугурации должен был въехать не в Овальный кабинет, а в штаб-квартиру украинского президента на Банковой. Журналисты проводят опросы среди зрителей: кто для Украины Джо Байден – "янгол-охоронець" - ангел-хранитель, или "новий ляльковод" - кукловод. Многих свидомых вообще охватила эйфория после победы республиканца. Они считают, что Байден, в отличие от Трампа, будет активнее помогать Киеву. В том числе и потому что он потомок Рюриковичей. Об этом пишет украинское издание "Историческое правда", в доказательство приводя исследование французского интернет-портала.

Вот только именно из-за истории Байден, скорее всего, не будет спешить с украинским вопросом. В США еще помнят про дело "Бурисмы" и Хантера Байдена, и про то, что его отец, похоже, заставил Петра Порошенко уволить генпрокурора. Да и с нынешним украинским лидером у Байдена отношения явно не задались. Адвокат Порошенко на днях заявил, что его подопечный и новый американский президент стали фигурантами сразу двух уголовных дел в Киеве. Вроде бы можно вспомнить про американскую военную помощь Украине на 250 миллионов долларов. Но и здесь есть нюанс, о котором в Киеве предпочитают умалчивать.

"Да, мы будем оказывать Украине военную помощь. Но военная помощь Соединенных Штатов Украине - эти деньги даже не давались в руки украинцам, чтобы они могли их потратить на свою армию, как бы они хотели. А эти деньги предназначались для целевых закупок материалов, вооружений, расходных средств в Соединенных Штатах и у компаний Соединенных Штатов. По большому счету, американцы традиционно финансировали сами себя", - рассказал Ростислав Ищенко.

Если Байден пока готов максимум на устную поддержку, то от соседней Европы в Киеве ждали чего-то более ощутимого. И дождались. Брюссель предупредил Украину, что планирует пересмотреть соглашение об ассоциации. И, судя по политическому фону, пересматривать его будут именно в Европе, без участия Киева. И, как раньше, учитывая лишь собственные интересы. А Украину просто поставят перед фактом. В письме, которое Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен отправили Зеленскому, не упоминается о повышении квот для украинских товаров в Европе или о промышленном безвизе. А именно эти изменения руководство Незалежной последние 6 лет выпрашивает у Евросоюза. В этой ситуации Киеву остается надеяться, что правки в соглашении будут чисто техническими и незначительными, а не затронут основные победы майдана, вроде безвизового въезда украинцев в Европу.

"Украинская экономика как таковая уничтожена. И уже больше не может представлять для ЕС конкуренцию. Поэтому в каких-то вопросах, в квотировании, ЕС может даже пойти навстречу Украине. Потому что если вы эти товары перестали производить, то на рынок вы их и не поставите", - отметил Ищенко.

Параллельно с письмом из Брюсселя, по сути, главная французская газета "Ле Монд" выпускает статью с критикой Зеленского. Украинского президента подробно и методично обвиняют в пассивности, неумении решать экономические проблемы и засилии олигархов. Понятно, что случайно такая статья появиться не могла. Ведь раньше западная пресса об украинском руководстве писала либо хорошо, либо ничего – как, например, в случае с замалчиванием расправы над противниками Майдана в Одессе. Теперь же французские журналисты внезапно выяснили, что народ, оказывается, недоволен украинским лидером.

"Многие из 300 человек, собравшихся на протест, голосовали за него на президентских выборах в апреле 2019 года. Тогда их покорила критика элиты со стороны бывшего юмориста, который только делал первые шаги в политике и был известен главным образом благодаря роли президента в телесериале. Полтора года спустя избирателей охватывает разочарование. "Нас предали! — возмущается заводская рабочая Ирина Уманская. — Мы думали, что он будет близок к народу и избавит нас от коррупции, но он так ничего и не сделал. Хочу, чтобы он ушел!" - пишет издание.

Как обычно, к желаниям украинцев местная власть не прислушивается. Вместо того чтобы уйти, Зеленский заявляет о планах баллотироваться на второй срок. Притом, что сейчас рейтинг президента не дотягивает даже до 20 процентов. Наращивать, судя по всему, планируется по старой схеме: во-первых, заручиться поддержкой националистов. Реверансов в их сторону в последнее время все больше. Например, в Днепропетровске на днях прошел урок ненависти к русскому языку. Ученикам младших классов рассказали, что русский – это язык врагов, и говорить на нем нельзя. Когда родители возмутились, местные власти ответили, что не видят в действиях преподавателя ничего плохого. Второй верный способ борьбы за голоса по-украински – перевод стрелок. О том, что во всех бедах Украины виновата Россия, говорить и не переставали. Просто сейчас продолжат с новой силой. Впрочем, не факт, что нынешнему президенту это поможет. Тем более, еще одного привычного инструмента – моральной поддержки солидных господ из Брюсселя и Вашингтона, Зеленский, похоже, лишился окончательно.

Денис Большаков, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"