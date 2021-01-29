"Он умел играть ва-банк": какую роль сыграл Борис Ельцин в жизни России

Оценка его деятельности сильно разнится

1 февраля свой 90-летний юбилей отметил бы первый президент России. В случае с Борисом Николаевичем Ельциным мы имеем классический пример того, что некоторых исторических личностей судить можно и нужно лишь спустя 100, а лучше бы даже 200 лет после их ухода. Когда уже не осталось ни одного живого современника и можно будет беспристрастно оценить, к чему привели шаги и решения данной личности. В этом смысле Ельцин - действительно хрестоматийный фигура. Точно, как по учебнику - водораздел проходит между либеральной прозападной оппозицией и обычным народом. Кто-то считает годы его правления святыми девяностыми, кто-то оценивает их как - "чудом не угробил страну в угоду западу". А некоторые вообще убеждены в том, что единственное хорошее, что Ельцин сделал для страны - это правильно выбрал преемника.

28 съезд КПСС, на котором Борис Ельцин заявил о выходе из партии, для самой партии станет последним, а вот Ельцин в Кремль триумфально вернется уже в статусе первого избранного президента РСФСР.

"Он умел играть ва-банк", - говорят эксперты, объясняя это пробивным уральским характером. Ельцин лично убедил Брежнева, что метро Свердловску жизненно необходимо. И всегда подчеркивал, что в высокий кабинет попал со стройки. Где за 15 лет сумел освоить все рабочие специальности.

"Был такой вот сжигающий себя в работе человек, который не спал, не ел, только думал о работе. Потом он оказался в Москве, и я это хорошо помню. Он был первый руководитель, который вышел из машины. Зашел в магазин, сел в троллейбус, заглянул в поликлинику. Стал с людьми разговаривать. Не было такого никогда", - рассказал журналист Леонид Млечин.

"Не более чем умелый пиар-ход", – как сказали бы современные политтехнологи. Но именно это обеспечило Ельцину популярность. Ему поверили. За ним пошли. Даже когда в августе 91-го на московских улицах появились танки, а телетрансляцию прервал балет "Лебединое озеро".

Пройдёт всего два года, и во время событий так называемого "черного октября" Ельцин лично отдаст приказ о штурме Белого дома. Сколько тогда погибло, не знает никто. То, что произошло, одни называют "двухдневной гражданской войной" другие "контрреволюцией", но совершенно точно - говорить об особом демократизме Ельцина после этого стало крайне затруднительно. Многие граждане России в одночасье осознали, какую ошибку они совершили.

Тогда от Ельцина отвернулись многие его сторонники. Рейтинг президента не просто упал – рухнул. Зато на Западе ему рукоплескали. Идеологический противник не только повержен, но и кается за свое прошлое.

"Мир может вздохнуть спокойно: коммунистический идол, который сеял повсюду на земле социальную рознь, вражду и беспримерную жестокость, который наводил страх на человеческое сообщество, рухнул. Рухнул навсегда".

Пламенную речь российского президента в американском Конгрессе иначе как присягой на верность и не называли. Сторонники Ельцина парировали – лидер молодого государства пытается выстраивать дружеские отношения с Западом.

А еще, отмечают многие эксперты, цитадель демократии направила в Москву целый десант советников и политических консультантов. Они помогали строить рыночную экономику. Чем это обернулось, все прекрасно помнят. Население стремительно нищало. Свою волю государству диктовали олигархи, на улицах действовал закон силы. Армия и правоохранительные структуры вдруг оказались не нужны, за что в итоге поплатилась вся страна.

"Ошибки все, понятно, там у него были. Помимо приватизации - одна из главных экономических ошибок, а политическая это - война с Чечней. Этого категорически нельзя было делать. Я в свое время его очень сильно уговаривал. Я Афганистан прошел и знаю, что это такое. Его уговаривал, что ни в коем случае!" – вспоминает руководитель Службы безопасности президента России (1991 - 1996 г.) Александр Коржаков.

В этой обстановке Ельцин твердо уверен идти на второй срок! "Я говорил: давайте выборы перенесем. Потому что я прекрасно видел, какую развалину мы выбираем", - рассказал Александр Коржаков.

Американские политтехнологи, обеспечившие победу Биллу Клинтону на выборах 1992 года, работу с Ельциным сочли бесперспективной. У коммунистов на Думских выборах лидирующая позиция, их кандидат в шаге от президентского кресла.

Позже начнется то, что во всех учебниках назовут "самой грязной избирательной кампанией" в российской истории. Деньги олигархов, навязчивая реклама, черный пиар и гастрольный тур по стране, который стоил уже немолодому Ельцину пятого инфаркта. За несколько дней до решающего – второго тура выборов.

Праздновать победу уже нет сил. Переизбранный президент на публике появляется лишь на церемонии вступления в должность. Его речь длится меньше минуты. Пресс-секретарь успокаивает –"Ельцин работает с документами". Когда знаменитое "Рукопожатие крепкое" уже перестало быть убедительным, страна узнала – президенту предстоит сложнейшая операция на сердце. Жизнь главы государства спасена, но от былого харизматичного политика, по признанию многих, осталась лишь бледная тень.

"Он какие-то вещи осознал и понял, но знаете - больной человек, его горизонты сужены. Он чем дальше, тем меньше понимал, что происходит. Инкапсулировался там, где-то у себя. Это такой печальный период в истории России", - рассказал Леонид Млечин.

Сейчас говорят, что решения за Ельцина принимало его окружение, а в стране образовался опасный вакуум власти. Началась премьерская чехарда, ведь признавать своих ошибок президент, как считают многие, не желал.

За годы своего президентства Борис Ельцин много раз, как бы сейчас сказали, пытался переформатировать свою команду. Но итог был неутешителен - колоссальный экономический провал 98-го года. По сути, утрата государственного суверенитета, без которого Россия стала просто оказавшейся на грани распада территорией. Именно в этой ситуации Ельцин, как считают многие, принял несомненно главное, а по мнению многих, вообще единственное верное решение.

"Я не знала ничего, я узнала только в это утро. Он так поворачивается ко мне, так рукой еще и говорит - "Смотри сегодня телевизор, я подаю в отставку". Вот эти слова, они меня настолько окрылили. Я даже передать словами эту радость не могу. Все! Этот груз с его плеч уходит, и как здорово!" – вспоминает Наина Ельцина.

Страна вступила в новое тысячелетие, новая власть без промедления занялась решением проблем, не повторяя ошибок прошлого. Ну а Борис Николаевич, по собственному признанию, наконец почувствовал себя счастливым. Ведь быть заботливым мужем, отцом и дедушкой у него, несомненно, получалось лучше всего остального.

Матвей Шестаков, Павел Ермоленко, Татьяна Каминская, "В Центре Событий", "ТВ Центр".

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