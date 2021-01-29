Депутат Мосгордумы Щитов: новые правила техосмотра помогут снизить аварийность на дорогах

С 1 марта вводится фотофиксация техосмотра на уполномоченных сервисных станциях

Техническая неисправность транспортных средств - одна из самых распространенных причин ДТП, заявил в пятницу депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

По словам парламентария, снизить аварийность на дорогах помогут новые правила прохождения техосмотра.

"Электронная диагностическая карта - аналог прежнего талона техосмотра - теперь вновь обязательна для передвижения по дорогам общего пользования: если ранее ее наличием интересовались только в страховых компаниях при выдаче полисов ОСАГО, то теперь проверять ее будут и инспекторы ДПС при проверках на дорогах", - отметил депутат.

По словам Кирилла Щитова, с начала марта фотографии въезда и выезда автомобиля с техосмотра на уполномоченных сервисных станциях будут вноситься в базу данных и храниться не менее пяти лет.

При этом штраф за отсутствие техосмотра или поддельную диагностическую карту составит две тысячи рублей. Нововведения не затронут владельцев новых машин, пишет АГН "Москва".

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