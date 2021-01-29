Депутат Мосгордумы Щитов: новые правила техосмотра помогут снизить аварийность на дорогах

С 1 марта вводится фотофиксация техосмотра на уполномоченных сервисных станциях
Техническая неисправность транспортных средств - одна из самых распространенных причин ДТП, заявил в пятницу депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.
По словам парламентария, снизить аварийность на дорогах помогут новые правила прохождения техосмотра.
"Электронная диагностическая карта - аналог прежнего талона техосмотра - теперь вновь обязательна для передвижения по дорогам общего пользования: если ранее ее наличием интересовались только в страховых компаниях при выдаче полисов ОСАГО, то теперь проверять ее будут и инспекторы ДПС при проверках на дорогах", - отметил депутат.
По словам Кирилла Щитова, с начала марта фотографии въезда и выезда автомобиля с техосмотра на уполномоченных сервисных станциях будут вноситься в базу данных и храниться не менее пяти лет.
При этом штраф за отсутствие техосмотра или поддельную диагностическую карту составит две тысячи рублей. Нововведения не затронут владельцев новых машин, пишет АГН "Москва".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"