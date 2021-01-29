Опубликованы кадры первого полета серийного истребителя Су-57

Самолет передан Минобороны России

Главе Минобороны России Сергею Шойгу доложили о передаче его ведомству первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Министр выслушал доклад на Едином дне приемки. Всего по государственному контракту должны быть изготовлены и поставлены российским ВКС 76 крылатых машин.

Су-57 - истребитель пятого поколения. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология "стелс"), а также новейший комплекс бортового оборудования.

Кадры производства и первого полета серийного Су-57 опубликовала Объединенная авиастроительная корпорация. Как сообщили в ОАК, на авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре продолжаются работы по подготовке и разворачиванию серийного производства. Темпы постройки истребителей пятого поколения планируется нарастить с 2021 года.

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