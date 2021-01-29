ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следователи подозревают Тиму Белорусских в незаконном хранении наркотиков

17:30
  • пятница
  • 29 января 2021

Рэпера отпустили под залог

Уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков возбуждено в отношении певца Тимы Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов). Эту информацию РИА Новости подтвердили в минском управлении Следственного комитета.
Тещу расчлененного рэпера Картрайта задержали по делу об убийстве

По данным следствия, рэпера задержали с наркотиками 6 января в одном из клубов Минска. У музыканта нашли 0,4 грамма гашиша.

Telegram-каналы ранее сообщили, что музыканта Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша и отправили под домашний арест. Однако в СК отметили, что рэпера отпустили под залог.

Сам  Тима Белорусских сообщения СМИ пытался опровергнуть. В Instagram он заявлял: все, что поклонники читают о нем – неправда. Он признавал, что в самом деле находится дома – но не под арестом, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Белорусский певец Тима Белорусских
Белорусский певец Тима Белорусских
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.