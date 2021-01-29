Следователи подозревают Тиму Белорусских в незаконном хранении наркотиков

Рэпера отпустили под залог

Уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков возбуждено в отношении певца Тимы Белорусских (настоящее имя – Тимофей Морозов). Эту информацию РИА Новости подтвердили в минском управлении Следственного комитета.

По данным следствия, рэпера задержали с наркотиками 6 января в одном из клубов Минска. У музыканта нашли 0,4 грамма гашиша.

Telegram-каналы ранее сообщили, что музыканта Тиму Белорусских задержали в Минске с двумя килограммами гашиша и отправили под домашний арест. Однако в СК отметили, что рэпера отпустили под залог.

Сам Тима Белорусских сообщения СМИ пытался опровергнуть. В Instagram он заявлял: все, что поклонники читают о нем – неправда. Он признавал, что в самом деле находится дома – но не под арестом, передает РИА Новости.

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