Зеленский занялся ремонтом поврежденных непогодой электросетей

На Украине без света остались почти 900 населенных пунктов

Владимир Зеленский обсудил с членами правительства вопросы ликвидации последствий непогоды. Президент Украины, в частности, поднял вопрос повреждения электросетей из-за обильных снегопадов. Контроль за их восстановлением и модернизацией Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю.

"Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получения соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может преподносить сюрпризы, но мы должны быть готовы", - цитирует украинского лидера его пресс-служба.

За два дня в Незалежной были обесточены почти 900 населенных пунктов, в 350 до сих пор нет света. Кроме того, накануне из-за снегопада было ограничено движение на дорогах в Одесской, Николаевской и Киевской областях. Девять населенных пунктов оказались заблокированы, передает РИА Новости.

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