Американские эсминцы провели операцию в Черном море

Минобороны России перебросило в район комплекс "Бастион"

Морскую операцию с привлечением самолетов разведки провели в Черном море эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook. Американские силы сосредоточены в регионе в целях поддержки стран - членов НАТО и партнеров альянса, заявили в посольстве США на Украине.

"В Черном море эсминцы ВМС США Porter и Donald Cook провели морскую операцию с участием самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS НАТО и P-8A ВМС США для дальнейшего усиления взаимодействия между членами НАТО", - сообщило дипведомство в Twitter.

Американский ракетный эсминец Porter прошел через проливы накануне. Ранее, 23 января, в Черное море вошел другой эсминец - Donald Cook. В Национальном центре управления обороной России сообщили, что Черноморский флот следит за их действиями и перебросил на новые позиции противокорабельный ракетный комплекс "Бастион".

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