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Опубликовано видео прогулки журналистов по "дворцу" в Геленджике

18:52
  • пятница
  • 29 января 2021

Здание достроят не раньше, чем через 6 лет

Видеоэкскурсию по "дворцу" в Геленджике провели журналисты интернет-проекта Mash.  В здании нет ни одного достроенного и пригодного для жизни помещения – голый бетон, рассказал главный редактор Mash Максим Иксанов.
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"Картинка была яркая, и я тоже туда ехал, чтобы увидеть что-то яркое. Любой человек, который видел и представлял себе все то, что было в фильме, надеялся бы увидеть хоть что-то, хоть детальку. Там же просто ничего не было", – рассказал Иксанов.

Как видно на кадрах, завершен лишь фасад здания. Внутри – стройка, ни следа роскоши: ни итальянской мебели, ни кинотеатра, ни кальянной комнаты. Охраняет объект обычный ЧОП.

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