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Власти Петербурга продлили масочный режим до 15 мая

19:32
  • пятница
  • 29 января 2021

Заполняемость кинотеатров разрешили увеличить до 50%

Масочный режим в Санкт-Петербурге продлевается до 15 мая. Изменения в постановление правительства Петербурга "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции" внес губернатор города Александр Беглов.
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В документе также указано, что с 30 января  в кинотеатрах, цирке и на концертах разрешено увеличить предельную заполняемость залов – до 50%. В то же время, организованным группам детей до 16 лет доступ в театры и цирк до 15 мая закрыт.

Ограничения, ранее введенные постановлением по 31 января, продлеваются до 28 февраля. А проведение спортивных, физкультурных, культурных мероприятий, на которых соберутся более 50 человек, допускается лишь после согласования с исполнительным органом государственной власти.

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