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Путин продлил договор СНВ-3 на пять лет

19:32
  • пятница
  • 29 января 2021

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в 2010 году

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2026 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
Политолог объяснил важность продления СНВ-3

Договором "устанавливаются ограничения и предельные уровни стратегических наступательных вооружений (СНВ); положения, касающиеся охвата, размещения, инспектирования, переоборудования и ликвидации СНВ; положения, связанные с мерами доверия, информационным обменом, использованием национальных технических средств контроля, сотрудничеством с третьими странами".

Москва и Вашингтон подписали СНВ-3 в Праге в 2010 году, документ вступил в силу в феврале следующего года. Стороны обязались сократить число ядерных боезарядов до 1550, а число межконтинентальных баллистических ракет, снарядов на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках - до 700.

Бывший президент США Дональд Трамп выступал против продления ДСНВ-3.

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