Шесть человек погибли в столкновении автобуса с грузовиком под Самарой

Данные о пострадавших разнятся

ДТП на трассе в Самарской области привело к гибели шести человек. Данныо пострадавших разнятся – предположительно, их больше десятка.

"По предварительным данным, на 873-м километре трассы М-5 "Урал"столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о 6 погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства ТАСС.

В свою очередь, агентство "Интерфакс" со ссылкой на МЧС по Самарской области сообщает о столкновении грузового автомобиля, легкового автомобиля "Шевроле Нива" и пассажирского микроавтобуса "Ситроен" в районе населенного пункта Заборовка. Спасатели говорят об 11 пострадавших и пятерых погибших.

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