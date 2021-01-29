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Шесть человек погибли в столкновении автобуса с грузовиком под Самарой

19:51
  • пятница
  • 29 января 2021

Данные о пострадавших разнятся

ДТП на трассе в Самарской области привело к гибели шести человек. Данныо пострадавших разнятся – предположительно, их больше десятка.
В ДТП с автобусом под Тамбовом пострадали пять человек

"По предварительным данным, на 873-м километре трассы М-5 "Урал"столкнулись микроавтобус с грузовиком DAF с полуприцепом. Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом. Предварительно известно о 6 погибших, на месте работают спасатели и правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства ТАСС.

В свою очередь, агентство "Интерфакс" со ссылкой на МЧС по Самарской области сообщает о столкновении грузового автомобиля, легкового автомобиля "Шевроле Нива" и пассажирского микроавтобуса "Ситроен" в районе населенного пункта Заборовка. Спасатели говорят об 11 пострадавших и пятерых погибших.

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