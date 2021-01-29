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Число жертв ДТП под Самарой возросло до 10

20:23
  • пятница
  • 29 января 2021

Пострадавших более десятка

Растет число жертв аварии с участием микроавтобуса и грузовика в Самарской области. ДТП произошло на 873-м километре трассы М-5 "Урал". Там столкнулись микроавтобус "Ситроен" с грузовиком DAF.
В ДТП с автобусом под Тамбовом пострадали пять человек

"Фуру с прицепом занесло на трассе в Самарской области. В результате произошло лобовое столкновение с микроавтобусом", - сообщил источник агентства "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что в столкновении участвовал и автомобиль  "Шевроле Нива". Предварительно спасатели говорили о шестерых погибших. По последним данным, число жертв возросло до десяти. Госпитализированы 14 человек.

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