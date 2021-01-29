Появилось видео с места смертельного ДТП под Самарой

Госпитализированы 14 человек

В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП в Самарской области. Госпитализированы, по последней информации, 14 человек. Число жертв смертельной аварии возросло до 10.

Авария с участием микроавтобуса "Ситроен" и грузовика DAF произошла на 873-м километре трассы М-5 "Урал". Сообщалось также, что пострадал и автомобиль "Шевроле Нива".

"Полуприцеп занесло, и он столкнулся с микроавтобусом… на месте работают спасатели и правоохранительные органы", - сказал собеседник агентства ТАСС.

Предварительно спасатели говорили о шестерых погибших. По последним данным, число жертв возросло до десяти. Госпитализированы 14 человек.

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