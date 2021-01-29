Дворец под Геленджиком показали изнутри

Как оказалось, там голый бетон

Геленджикский особняк в районе мыса Идокопас удалось рассмотреть в деталях. Во "дворец" пустили главного редактора Mash Максима Иксанова, который показал, как выглядит здание изнутри.

Судя по видео, особняк выглядит презентабельно только снаружи. В самом здании находятся одинаковые помещения под спальни, ванные и гардеробные, но ни одно из них не достроено и не пригодно для проживания.

"Описать локацию довольно просто - это один сплошной бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства", - рассказал Максим Иксанов, осмотревший, по его словам, каждую комнату "дворца".

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