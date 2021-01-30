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За сутки в России зарегистрировано 19032 инфицированных коронавирусом

11:04
  • суббота
  • 30 января 2021

Число заболевших в Москве снижается

За сутки в России зафиксировано 19 032 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 832 080 человек с COVID-19, умерло 72 697 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 2 430 больных, всего в столице 927 788 инфицированных, скончались 13 368 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

На этой неделе президент Владимир Путин поставил задачу привить от коронавируса в России 70 миллионов граждан. Об этом глава государства заявил во время очередного совещании с членами правительства. Примерно такое число россиян сделали в этом сезоне прививку от гриппа.

Массовая вакцинация от коронавируса началась 18 января. В оборот запущены две зарегистрированные вакцины - "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". В феврале их дополнит препарат от Центра Чумакова.

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