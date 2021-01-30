Московские врачи вылечили от коронавируса 809 тысяч человек

Освобождаются койки в стационарах

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 584 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 809 226.

В этом году в России может быть отменено обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такой прогноз основывается на темпах вакцинации россиян. Массовая прививочная кампания стартовала 18 января, вакцина доставлена во все регионы страны.

По данным на 30 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 832 080 пациентам, умерли с начала пандемии 72 697 человек. В Москве больных зарегистрировано 927 788, в мире более 102 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,2 миллиона человек.

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