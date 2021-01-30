ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Московские врачи вылечили от коронавируса 809 тысяч человек

11:12
  • суббота
  • 30 января 2021

Освобождаются койки в стационарах

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 5 584 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 809 226.
В Москве после завершения пандемии проведут массовую диспансеризацию

В этом году в России может быть отменено обязательное ношение масок в общественных местах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Такой прогноз основывается на темпах вакцинации россиян. Массовая прививочная кампания стартовала 18 января, вакцина доставлена во все регионы страны.

По данным на 30 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 832 080 пациентам, умерли с начала пандемии 72 697 человек. В Москве больных зарегистрировано 927 788, в мире более 102 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,2 миллиона человек.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса в России
Эпидемия коронавируса в России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.