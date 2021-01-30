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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 102 миллиона

10:02
  • суббота
  • 30 января 2021

Умерло более двух миллионов заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 102 миллиона, скончались от осложнений болезни более 2,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил около четырёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 25,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 437 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,7 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 9 миллионами инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,7 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не исключил появления в мире новой болезни и новой пандемии, намного страшнее нынешней. Он считает, что пока мир не готов к такому развитию событий, но всё может измениться через два года. "Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - заявил миллиардер.

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