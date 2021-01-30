Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 102 миллиона

Умерло более двух миллионов заболевших

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 102 миллиона, скончались от осложнений болезни более 2,2 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил около четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 25,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни около 437 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10,7 миллиона, третью строчку занимает Бразилия с более чем 9 миллионами инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,7 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс не исключил появления в мире новой болезни и новой пандемии, намного страшнее нынешней. Он считает, что пока мир не готов к такому развитию событий, но всё может измениться через два года. "Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", - заявил миллиардер.

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