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Собянин определил сроки работы "ковидных" больниц в Москве

21:37
  • пятница
  • 29 января 2021

Резервные госпитали пока не закрывают

Мэр Москвы определил сроки работы резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом в столице. По словам Сергея Собянина, больницы в качестве страховки будут работать до следующей зимы.
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"Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в "горячем" резерве всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".

Мэр столицы также оценил число перенесших COVID-19 москвичей. Собянин считает, что коронавирусом уже переболели больше половины жителей Москвы.

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