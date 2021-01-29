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"Свет в конце туннеля": в Боливии началась вакцинация "Спутником V"

21:57
  • пятница
  • 29 января 2021

Церемонию транслировали в интернете

Вакцинация российским препаратом от коронавируса "Спутник V" началась в Боливии. Церемония начала прививочной кампании транслировалась на странице президента республики Луиса Арсе в Facebook. Российской вакциной привились первые десять медработников.
Боливия получила первую партию вакцины "Спутник V"

"Мы уже видим свет в конце туннеля. Мы приступаем к системному решению проблемы благодаря тому, что мир нашел работающую формулу", - такими словами предварил процедуру глава государства.

О том, что власти страны подписали контракт о поставках в страну российского препарата "Спутник V", президент Арсе объявил в декабре. Первая партия препарата прибыла в Боливию 28 января. Вакцинация началась в одной из больниц департамента Санта-Крус – по словам Арсе, в этом регионе проблема стоит наиболее остро.

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