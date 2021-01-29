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Из-за незаконных акций 31 января в центре Москвы ограничат передвижение пешеходов

22:14
  • пятница
  • 29 января 2021

В ЦАО в воскресенье введут ограничения из-за призывов на незаконный митинг

В Москве 31 января будут закрыты семь станций метро. Поводом к ограничениям стали распространяемые в сети призывы к несогласованным с властями акциям, сообщили в столичном ГУ МВД.
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"C 08:00 будут на вход и выход закрыты станции Московского метрополитена: "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка", "Китай-город"", - говорится в сообщении.

Правоохранительные органы также предупреждают, что передвижение пешеходов в центре столицы в воскресенье будет ограничено. Все указанные меры будут действовать до особого распоряжения полиции.

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