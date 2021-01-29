В центре Москвы 31 января закроют часть магазинов и кафе

Также будет ограничена продажа алкоголя в стеклянной таре

В это воскресенье в центре Москвы будет закрыта часть заведений общественного питания и предприятий торговли и услуг. Кроме того, там будет ограничена продажа алкогольных напитков в стеклянной таре.

"К сожалению, в это воскресенье в центре города будут закрыты кафе, рестораны и другие предприятия общественного питания, а также торговли. Также в центре города будет прекращена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре с 09:00 до 23:00", - сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Ранее МВД и Генпрокуратура напомнили об ответственности за организацию массовых беспорядков и участие в них. В ЦАО столицы в воскресенье введут ограничения из-за призывов на незаконный митинг.

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