Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям Латакии

Люди получили продуктовые наборы

Российские военные доставили гуманитарную помощь жителям горного посёлка в сирийской провинции Латакия. 250 продовольственных наборов раздали родственникам военнослужащих сирийской армии, погибших во время боевых действий.

Посёлок Терба выбрали для проведения гуманитарной акции ещё и потому, что семей, потерявших кормильцев, здесь очень много. Кроме того, жители посёлка занимаются в основном выращиванием цитрусовых. В провинции в прошлом году бушевали лесные пожары, они нанесли серьёзный ущерб плодовым деревьям. Это лишило местных жителей последней возможности заработать.

Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии проводит такие акции с 2016 года. За это время наши военные раздали более четырёх с половиной тысяч тонн гуманитарной помощи, сообщает "ТВ Центр".

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