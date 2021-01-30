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В Азербайджане открывается российско-турецкий центр по контролю ситуации в Карабахе

10:24
  • суббота
  • 30 января 2021

Он будет следить за соблюдением перемирия

Российские военнослужащие направлены в Азербайджан, где в населённом пункте Киямадинли будет развёрнут российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Центр будет работать в соответствии с меморандумом, подписанным главами Минобороны России и Турции.
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В штабе будет представлено равное количество представителей от каждой стороны. Чтобы детально ознакомиться с задачами, стоящими перед ними, наши миротворцы в пункте дислокации в Степанакерте не только изучили структуру и функции самого центра.

Отдельные лекции были посвящены культуре и традициям страны, где им предстоит нести службу, сообщает "ТВ Центр".

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