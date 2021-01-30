Увеличилось число жертв аварии с автобусом в Самарской области

13 человек находятся в больницах

11 человек, в том числе полугодовалый ребёнок, находятся в реанимации после ДТП в Самарской области, сообщили в региональном Минздраве. Авария с участием грузовика, микроавтобуса и легкового автомобиля произошла вечером 29 января. В результате ДТП погибли 12 человек. Ранее сообщалось о 10 погибших. Большинство - жители Ульяновской области. Воскресенье, 31 января в регионе объявлен днём траура.

Трагедия случилась в вечерний час пик, в районе семи часов вечера. В автобусе было много людей – в нём были заняты все места. 13 пассажиров сейчас в больнице. Лишь двое в общей палате, остальные в реанимации. Среди них и полугодовалый малыш. Врачи оценивают его состояние как тяжёлое, но стабильное, сообщает "ТВ Центр".

У большинства пострадавших множественные переломы и черепно-мозговые травмы. Некоторые в критическом состоянии. Полиция и следственный комитет сейчас выясняют, как такое могло произойти и был ли факт нарушения правил дорожного движения. Предварительную версию уже выдвинули.

"Водитель 1989 года рождения, управляя грузовым автомобилем, двигался со стороны Ульяновской области в направлении города Сызрань. В пути следования водитель допустил занос грузового автомобиля и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом", - сообщил старший инспектор ГИБДД Владимир Рящиков.

Следователи не исключают, что оказаться на встречной полосе мог и микроавтобус. Трасса скользкая и заснеженная. Удержать машину на скорости было не просто. Водителю фуры помощь медиков не потребовалась. Удар пришёлся на полуприцеп.

Рейсовый автобус направлялся из Сызрани Самарской области в Ульяновскую. В аварии погибли жители обеих областей. С их родственниками сейчас работают психологи. Местные власти пообещали родным погибших оказать всю необходимую помощь.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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