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На Камчатке применили новую методику лечения коронавируса

12:09
  • суббота
  • 30 января 2021

Она помогает облегчить течение болезни

На Камчатке, в Военно-морском клиническом госпитале пациентов с коронавирусом лечат по новой методике. Врачи используют барокамеру. Как показала практика, это помогает облегчить течение болезни.
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Тем временем по всей стране продолжается вакцинация. В Свердловскую область доставили первую партию препарата "ЭпиВакКорона" - разработку научного центра "Вектор". Всего - десять тысяч доз.

В Забайкалье прививку сделали уже восемь тысяч человек. В регионе открыты 17 пунктов вакцинации. В небольшие посёлки выезжают мобильные медицинские бригады, сообщает "ТВ Центр".

В самом разгаре вакцинация в Вооруженных силах. В Самарской области прививку сделал личный состав Сызранского вертолётного училища.

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