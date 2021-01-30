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Европа закрывает границы из-за стремительного распространения коронавируса

12:14
  • суббота
  • 30 января 2021

Вводятся новые ограничения

Власти многих стран мира вынуждены ужесточать ограничения, связанные с коронавирусом. В Чехии вместе разрешено собираться лишь членам одной семьи. А отели и пансионаты могут размещать только тех, кто приехал в командировку.
Власти Чехии запретили въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

Уже завтра, 31 января Франция закрывает границу. Выезжать можно только в страны Евросоюза въезжать - тоже из них. Перемещения за пределы ЕС запрещены, сообщает "ТВ Центр".

Правительство Дании продлило ограничения сразу до весны. Ещё полтора месяца нельзя собираться больше, чем впятером. Закрыты рестораны, кинотеатры, спортзалы и торговые центры.

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