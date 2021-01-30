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"Я, кажется, теряю мысль": первый конфуз Джен Псаки после возвращения

12:56
  • суббота
  • 30 января 2021

Пресс-секретарь Байдена снова веселит журналистов

Юмористическое шоу вместо серьёзной пресс-конференции. Очередной брифинг в американском Белом доме развеселил журналистов. Повод для шуток дала Джен Псаки. Официальный представитель администрации США, известная своими оговорками, выдала целую порцию новых нелепостей, а также забыла, в чём Вашингтон обвиняет Россию, сообщает "ТВ Центр".
Поставки газа в Россию и берега Белоруссии: чем запомнилась Джен Псаки

На брифинги Псаки приходит с увесистой папкой шпаргалок. Но когда речь зашла об отношениях с Россией, пресс-секретарь, видимо, решила положиться на накопленный опыт и выступить экспромтом. В конце концов, список предъявляемых Москве претензий, вероятно, хранился где-то в ящиках её стола еще со времён работы в Госдепартаменте.

Как вы знаете, президент Байден говорил с президентом Путиным ранее на этой неделе. И он не сдерживался в выражении своего беспокойства по поводу действий Кремля и российского правительства. Теперь этим вопросами занимается наша команда по национальной безопасности. Включая и вопросы кибератак, и отравления Алексея Навального. И еще … так, тут я, кажется, теряю мысль… в общем, включая ещё ряд шагов, которые касаются тех действий, которые они предпринимают.

Чтобы не запутаться окончательно, Джен Псаки привычно пообещала сообщить всё всем в нужное время.  Видимо, еще помня какой эффект вызвали ее заявления на посту представителя Госдепартамента. Тогда она вполне серьезно утверждала, что про природный газ транспортируется по газопроводу из Западной Европы через Украину в Россию, и озвучивала угрозы послать флот США к берегам Белоруссии.

Впрочем, по новому перлу от главы пресс-службы Белого дома досталось не только России. Так, Генсека НАТО Йенса Столтенберга Псаки назвала генсеком ООН. А госсекретаря Энтони Блинкена и вовсе чуть не пересадила в Овальный кабинет.

В ответ на это в зале с недоумением переглядывались. Но похоже, и пресс-офис, и вся новая администрация в Вашингтоне ещё не раз удивят журналистов. И коллекцию ошибок и оговорок от Джен Псаки времён Барака Обамы ждёт пополнение при Байдене. Впрочем, кое-какую работу над ошибками с того периода в пресс-службе Белого дома всё-таки проделали: под трансляциями брифингов Псаки в соцсетях теперь нельзя оставлять комментарии.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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