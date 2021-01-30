Смоленский пенсионер умер в прямом эфире треш-стрима

Смерть наступила от передозировки алкоголя

Смерть в прямом эфире. В Смоленске следственный комитет начал проверку после того, как пенсионер скончался во время трансляции в интернете. Причина - передозировка алкоголем. Большое количество спиртного мужчина употреблял по заказу зрителей эфира, которые присылали деньги. Если подписчики соберут семь тысяч рублей, то один из троих участников трансляции ударит другого. Таковы были условия.

В итоге треш-стрим закончился трагедией – от передозировки спиртного умер пенсионер, 60-летний Юрий Душечкин. Эту часть трансляции ютюбер удалил со своего канала. Но о случившемся написали в местной прессе. Следственный комитет начал проверку, сообщает "ТВ Центр".

Следователи проверяют и другие видео на этом же канале. Блогер искал героев для своих роликов прямо на улице. А подписчикам предлагал целое меню издевательств над ними. За деньги просил выпить острый соус и устраивал бои. Себя он оправдывал тем, что таким образом помогает людям с алкогольной зависимостью начать новую жизнь. Некоторым он предлагал работу на постоянной основе и жильё.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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