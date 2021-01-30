Военные в Крыму получили новый ракетный корабль

Он оснащён "Калибрами"

Пополнение в составе Черноморского флота. В Севастополе прошла торжественная церемония приёма нового многоцелевого ракетного корабля “Грайворон”. Он оснащён высокоточным оружием большой дальности, которое способно поражать не только морские суда и авиацию, но и наземные объекты, расположенные на значительном расстоянии от береговой линии.

Мимо Константиновской батареи и памятника затопленным кораблям "Грайворон" впервые заходит в Севастопольскую бухту. Его водомётные движители почти бесшумны, не поднимают волну и демонстрируют чудеса манёвренности – поворот на месте.

Приём корабля в состав Черноморского флота – это всегда особый ритуал. По традиции Андреевский флаг освещают в храме Архистратига Михаила – бывшая гарнизонная церковь еще времен Крымской войны. На причале "Минная стенка" – экипаж, ветераны вооруженных сил, представители администрации города, завода и командования флота.

"Грайворон" совершил переход от завода из Татарстана до Новороссийска, а затем после испытаний - в Севастополь. Особенности конструкции позволяют такому кораблю передвигаться по рекам через шлюзы и пролёты мостов, и в случае необходимости быстро перемещаться по внутренним водам от Балтики до Каспия и Чёрного моря, сообщает "ТВ Центр".

Манёвренность как у катера, ударная мощь как у фрегата. Вот они - восемь вертикальных пусковых установок. В них главное оружие - крылатые ракеты "Калибр". Поражают наземные и морские цели. Эти корабли могут наносить удары по противнику в Средиземном море, не покидая Чёрного.

Экипаж опытный - прошёл подготовку в учебном центре ВМФ в Петербурге. А затем команда принимала участие в испытаниях и наладке систем корабля. "Грайворон" - девятый корвет серии "Буян" и четвёртый в бригаде ракетных кораблей и катеров Черноморского флота.

Главное предназначение – защита прибрежных вод и экономической зоны России. Но сегодня такие корабли выполняют боевые задачи и в Средиземном море, в том числе у берегов Сирии.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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