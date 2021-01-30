В ГУВД отметили эффективность уличных видеокамер в поиске преступников

В столице работает система "Безопасный город"

Уличные камеры видеонаблюдения помогли раскрыть в 2020 году более пяти тысяч преступлений в Москве. Об этом сообщает столичный главк МВД. Среди раскрытых преступлений - 40 убийств, 516 грабежей, 129 случаев причинения тяжкого вреда здоровью, 2 713 краж.

В московской системе видеонаблюдения задействованы более 189 тысяч камер. Они стали постоянным и эффективным инструментом в работе полиции. Применение системы "Безопасный город" не только позволяет раскрывать преступления, но и вносит вклад в профилактику правонарушений.

Благодаря системе в 2019 году уровень преступности в общественных местах города снизился на 6%, на улицах - на 12%. Также в столице неуклонно снижается число квартирных краж и угонов автомобилей. Во время пандемии коронавируса видеокамеры помогают выявлять нарушителей карантина.

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