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Власти Чехии запретили въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

11:42
  • суббота
  • 30 января 2021

Эта мера будет действовать до 15 февраля

Чехия закрывает границы для иностранцев. Въехать в страну смогут только граждане других стран, которые учатся или работают в Чехии, а также имеют разрешение на проживание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.
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Исключение сделают и для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Такие меры будут действовать до 15 февраля.

Чехия пошла по пути других европейских стран, которые также закрывают границы для иностранцев. В Евросоюзе активно распространяется британский штамм коронавируса. Он более заразный и поэтому власти стран ЕС вводят новые ограничительные меры.

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