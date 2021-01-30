Власти Чехии запретили въезд иностранцам из-за ситуации с коронавирусом

Эта мера будет действовать до 15 февраля

Чехия закрывает границы для иностранцев. Въехать в страну смогут только граждане других стран, которые учатся или работают в Чехии, а также имеют разрешение на проживание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Чешское радио.

Исключение сделают и для поездок с целью посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Такие меры будут действовать до 15 февраля.

Чехия пошла по пути других европейских стран, которые также закрывают границы для иностранцев. В Евросоюзе активно распространяется британский штамм коронавируса. Он более заразный и поэтому власти стран ЕС вводят новые ограничительные меры.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"